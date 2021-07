Cilento invaso da cinghiali: flash mob a Salerno | FOTO

SALERNO. Agricoltori, allevatori e comuni cittadini in piazza per chiedere interventi urgenti finalizzati a limitare l’invasione di cinghiali. Alcuni settori produttivi stanno soffrendo molto l’emergenza ungulati, soprattutto nel comprensorio del Cilento e Vallo di Diano.

Per questo stamattina è stato organizzato un flash mob dinanzi alla Prefettura promosso da Coldiretti. L’evento si è svolto in contemporanea in varie località italiane.

A Salerno erano presenti anche alcuni sindaci dei comuni interessati dall’invasione devastante di cinghiali, altri hanno fatto sentire la loro presenza inviando il gonfalone dell’Ente.

Il Flash mob è stato accompagnato anche da una mostra fotografica con i danni prodotti dai cinghiali. I problemi sono molteplici: danneggiati i campi coltivati ma ora c’è il problema anche dell’aggressione fisica a persone.

Enzo Tropiano, direttore della Coldiretti Salerno, ha consegnato al Prefetto di Salerno una proposta di legge che riguarda anche la possibilità che gli agricoltori possano, se in possesso di porto d’arma, intervenire direttamente nell’abbattimento, laddove l’invasione riguardi i propri territori.