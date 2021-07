Palinuro, al porto rifiuti e wc inutilizzabile: la segnalazione | FOTO

CENTOLA. Polemica di un gruppo di vacanzieri per le condizioni in cui versava questa mattina il porto di Palinuro. L’area, ancora soggetta ad importanti lavori, i presentava in cattivo stato, con rifiuti abbandonati a terra, cestini pieni e l’unico bagno pubblico inutilizzabile.

«Questa mattina ero arrivata a Palinuro per fare una gita in barca – racconta una turista – una volta arrivata sul posto ho subito riscontrato l’assenza di pulizia di tutta l’area: a terra in più punti c’erano rifiuti, mozziconi di sigaretta, mascherine e bottiglie abbandonate, alcune galleggiavano in mare».

Probabile che qualcuno la sera prima abbia bivaccato, ma questo non giustifica il mancato intervento di pulizia. A ciò si aggiungono le condizioni del bagno pubblico, l’unico presente nella zona: «Era sporco, praticamente impossibile sfruttarlo e mancava anche l’acqua», dice la turista che si fa portavoce anche delle istanze di altre persone in vacanza a Palinuro.

«Alcuni operatori mi hanno detto che il problema si presenta da diversi giorni e che è stato già segnalato al comune senza che però si intervenisse, se così fosse sarebbe grave per una località turistica comune Palinuro», conclude amareggiata.