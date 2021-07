Nasce la “Ciclovia del Tanagro”: venerdì la presentazione

Venerdì, 9 luglio 2021, alle ore 11.30, presso il Centro per l’Irrigazione in via Drappo a Padula, si terrà la presentazione del progetto riguardante la “Ciclovia del Tanagro”. Nell’occasione sarà sottoscritto il Protocollo d’intesa tra il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro.

La “Ciclovia del Tanagro” è un progetto del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni che si estende lungo il corso del fiume Tanagro, dal Comune di Casalbuono al Comune di Polla.

La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa consentirà una proficua collaborazione tra i L’Ente Parco e il Consorzio di bonifica per la progettazione dell’opera.

Saranno presenti alla conferenza stampa il Presidente e il Direttore dell’Ente Parco, Tommaso Pellegrino e Romano Gregorio, il Presidente e il Direttore del Consorzio di Bonifica, Beniamino Curcio e Maria