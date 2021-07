Salgono i contagi: due bar di Casal Velino chiudono a scopo precauzionale

Due attività di Casal Velino chiudono a scopo precauzionale. Lo hanno reso noto i rispettivi titolari a causa dell’aumento dei contagi che si sta registrando sul territorio. Uno scenario inimmaginabile fino a qualche mese fa, considerato che l’estate lo scorso anno aveva visto un crollo dei casi, mentre ora il numero sta addirittura aumentando.

Soltanto a Castelnuovo Cilento se ne sono segnalati ben nove la scorsa settimana e non è l’unico comune della valle dell’Alento a far registrare nuovi positivi (tamponi con esito positivo anche a Casal Velino e Omignano). Di qui la decisione di alcune attività di autosospendersi, considerato il rischio di diffusione del virus.

“Il Bar gelateria Isola Verde – ha detto il titolare – resterà chiuso per qualche giorno a scopo precauzionale e in maniera del tutto autonoma”. Stessa decisione per il bar Il Muretto: “Nell’intento di monitorare lo sviluppo della situazione covid a CVasal Velino senza essere coinvolti in eventuali catene di contagio preferiamo chiudere finché non risulti calmerata la situazione e rese note tutte le informazioni alla cittadinanza”.

Una scelta di responsabilità: “preferiamo star chiusi poiché troppe sono le probabilità che rimanendo aperti si possa ulteriormente contribuire al diffondersi del contagio”.

Attività chiusa anche per Palma Hamburgheria con sede a Casal Velino e Vallo della Lucania.

Anche i sindaci stanno invitando a non abbassare la guardia: “So che siamo tutti stanchi di limitazioni COVID ma devo chiedervi ancora dei sacrifici poiché’ il virus bussa un’altra volta alle Nostre porte! Abbiamo infatti alcuni casi nei paesi vicini e alcune quarantene anche nel Nostro Comune! Dunque teniamo ancora le mascherine e rispettiamo le regole di distanziamento e assembramento”, ha detto il sindaco di Salento Gabriele De Marco.

Pure nel Vallo di Diano la situazione non sembra essere favorevole: a Sala Consilina si sono registrati tra la scorsa e questa settimana cinque nuovi positivi.