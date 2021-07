Dramma sulla A2: scontro auto – camion, morti due giovani

Drammatico incidente stradale sulla A2 del Mediterraneo, nel tratto che collega Lagonegro a Lauria.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda, con a bordo due giovani pugliesi di 24 anni, si è scontrata frontalmente con un camion.

Il sinistro è avvenuto in un tratto in cui si transita a doppio senso di circolazione per lavori. Terribile lo scontro. I due ragazzi sono deceduti sul colpo.

Nonostante il repentino intervento dei sanitari del 118 non c’è stato nulla da fare. Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire le cause del sinistro.