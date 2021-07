Capaccio Paestum, valori anomali del mare: allarme sversamenti

CAPACCIO PAESTUM. Le analisi dei campioni dell’acqua del mare di Capaccio Paestum hanno fatto registrare valori anomali, con batteri superiori alla norma. E’ quanto rivela il comitato Ambiente e Territorio che si occupa proprio di salvaguardare l’ambiente.

Gli esami si riferiscono ai prelievi effettuati lo scorso 27 giugno. Ebbene nell’acqua della costa capaccese, nei pressi del Capodifiume, sono stati ritrovati valori superiori alla norma.

Criticità nel mare di Capaccio Paestum

Dal punto di vista dell’analisi Microbiologica “la qualità è pessima con valori di Enterococchi intestinali superiori ai limiti, come prevedibile, in netto contrasto con le analisi che gli Enti svolgono a 100 mt dalla battigia – spiegano da Ambiente e Territorio – Inoltre la presenza di coliformi totali, organismi ubiquitari, in quantità così importanti è l’ulteriore prova del grande apporto di materiale organico trasportato dal fiume”.

L’analisi chimica permette di evidenziare un apporto di nutrienti da parte del Capodifiume dimostrato dalla quantità di nitrati presenti in acqua, ma anche dalla bassa presenza di cloruri.

La situazione ora è migliorata: “l’aumento dei venti, la diminuzione delle temperature delle acque ha permesso di superare la criticità dei giorni scorsi e così nell’ultimo week end abbiamo potuto godere un magnifico mare”, sottolineano da Ambiente e Territorio, ma resta l’emergenza dovuta spesso a scarichi illegali che avvengono nei corsi d’acqua e da qui arrivano al mare.