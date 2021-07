Bellosguardo: giovani in campo per rimuovere i rifiuti abbandonati

BELLOSGUARDO. Pugno duro contro gli incivili, ma anche attività di pulizia del territorio. A Bellosguardo, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Parente, ha deciso di garantire delle giornate per la pulizia del territorio. Spesso, purtroppo, anche in aree verdi di grande pregio naturalistico, ci sono rifiuti gettati via da incivili.

I giovani del servizio civile, insieme all’operatore Giovanni Capozzolo, hanno accettato di rimboccarsi le maniche per avviare interventi di pulizia.

“Abbiamo dato via ad una serie di appuntamenti per raccogliere il frutto dell’inciviltà di alcuni concittadini e non che ancora non hanno capito il senso della raccolta differenziata porta a porta”, hanno spiegato da palazzo di città.

Un’attività che i giovani stanno compiendo con impegno e passione. Ma non si tratta dell’unica che vede impegnati i giovani del servizio civile: c’è anche la catalogazione digitale dei libri della biblioteca Valitutti (aperta dalle 9 alle 14), l’allestimento dei nuovi locali in Via Ponte della Valle e il recupero di una serie di manoscritti e libri appartenuti a Valitutti e De Philippis che verranno presentati nei prossimi mesi.