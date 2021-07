Agropoli: al via il lavaggio di marciapiedi e aree pedonali

AGROPOLI. È partito questa mattina da via Pio X il servizio straordinario di pulizia e di lavaggio di marciapiedi e di aree centrali della Città. L’attività interesserà le principali zone di Agropoli, in particolare quelle pedonali o comunque che fanno registrare un maggior afflusso di pedoni.

«Anche se non rientra quale servizio affidato in via esclusiva all’Azienda, con il Sindaco Adamo Coppola ed il Direttore Generale Giuseppe Capozzolo abbiamo convenuto di organizzare degli interventi straordinari di lavaggio con i nostri mezzi e con il nostro personale per pulire le superfici dalle macchie di smog, fuliggine, deiezione ed altro che non vengono rimosse dalle normali e quotidiane attività di spazzamento e pulizia», ha spiegato il presidente della società Domenico Gorga.

«Questi servizi avevano bisogno di mezzi e modalità di lavoro intersettoriali che oggettivamente non riescono ad essere organizzati in un turno di lavoro – ha aggiunto – Per questo motivo esprimo pubblicamente il mio ringraziamento ai nostri addetti: Maurizio Scaffeo, Giuseppe Conte e Vincenzo Manzo che si occuperanno di effettuare le attività, mettendoci, come sempre, il cuore oltre ogni ostacolo».