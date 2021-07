Posidonia spiaggiata al Lido Azzurro di Agropoli: ci pensano i bagnanti

AGROPOLI. Posidonia spiaggiata? A ripulire il litorale ci pensano i turisti. E’ quanto accaduto nel corso dell’ultimo weekend ad Agropoli, sul litorale del Lido Azzurro. Nonostante gli interventi di pulizia avviati dal Comune, questa pianta marina continua a spiaggiarsi sulla battigia. Così alcuni bagnanti hanno provato a far da sé e munendosi di rastrelli, pale e carriole, hanno provato a rimuovere i banchi di posidonia.

Posidonia spiaggiata: la situazione al Lido Azzurro

Le condizioni di questo tratto di costa restano critiche: anche a causa della barriera eretta a protezione del litorale, le alghe si spiaggiano e non riprendono più il largo. Accade durante l’inverno, ma anche nel corso della stagione estiva.

E ciò va ad aggiungersi al fatto che sulla spiaggia del Lido Azzurro sono già presenti tonnellate di posidonia accumulata in un tratto di libero di costa.

Le critiche

Una situazione che sta determinando non poche critiche. Anche la pagina Facebook istituzionale dell’Ente dove si celebrava l’importante intervento di ripascimento a Trentova ha raccolto delle critiche per la situazione in cui versano gli altri tratti di costa cittadini, su tutti Lido Azzurro e Marina.

In quest’ultimo caso la posidonia spiaggiatasi durante l’inverno resta ancora al suo posto. In questa settimana, però, dovrebbero prendere il via i lavori.

Residenti e vacanzieri che frequentano la Marina, tra l’altro insignita della Bandiera Blu nonostante sia a ridosso di un’area portuale, lo sperano.