La ricetta: marmellata di albicocche

La “bella stagione” è il periodo per preparare le conserve per l’inverno. La Marmellata di albicocche rimane un grande classico da utilizzare per squisiti dolcetti o da consumare semplicemente spalmata su di una fetta di pane per una sana colazione.

Prepariamola insieme

Ci occorrerranno veramente pochissimi ingredienti per ottenere un prodotto genuino e senza conservanti. Tagliamo in due 1 kg (netto) di albicocche e priviamole del nocciolo mettiamole in un recipiente con un limone tagliato a spicchi e lasciamole macerare per circa 30 minuti. Scoliamo la frutta ed eliminiamo il limone. Portiamo in una casseruola a bordo alto e aggiungiamo 700 gr di zucchero. Portiamo a bollore a fiamma bassa e lasciamo cuocere mescolando di tanto in tanto per circa un’ora. Intanto sterilizziamo i vasetti e i coperchi. Versiamo la marmellata ancora bollente nei vasetti e capovolgiamo per 5 minuti. Dopo 24 ore sarà pronta per essere consumata.

La quantità di zucchero può variare in base al gusto personale ma non dovrà mai essere al di sotto dei 400 gr per un kg di frutta per una corretta conservazione.

Si conserva in luogo fresco e asciutto per massimo 12 mesi.