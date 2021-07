Incidente nella notte a Palinuro: due persone in ospedale

Incidente la notte scorsa intorno alle 2. All’ingresso di Palinuro due donne a bordo di una Fiat 500 hanno impattato violentemente contro il muro che costeggia la rotatoria.

Ingenti i danni all’autovettura e alla cartellonistica pubblicitaria. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato le donne in ospedale per i dovuti accertamenti. Per fortuna le loro condizioni non destano preoccupazione.

L’auto è stata portata via dal carroattrezzi della ditta Vito Mastantuono. Da comprendere le cause del sinistro.