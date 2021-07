Congresso Legambiente Torchiara – Alto Cilento: rinnovare le cariche

Sabato 3 luglio si è svolto presso il Palazzo Baronale De Conciliis di Torchiara il secondo Congresso del Circolo Legambiente Torchiara – Alto Cilento. Adriano Maria Guidaè stato riconfermato all’unanimità Presidente del CircoloLegambiente Ancel Keys, per il quadriennio 2021 – 2025. Il congresso ha anche eletto Carmine Palimento, come nuovo Vicepresidente.

“Ringrazio tutti soci per avermi riconfermato alla guida dell’associazione – afferma Adriano Maria Guida – sono convinto che abbiamo fatto tanto fin qui, ma ancora tanto c’è da fare insieme per tutelare e valorizzare il nostro meraviglioso Cilento. Il nostro tempo ha molte sfide davanti e noi non vogliamo rimanere a guardare. Vogliamo fare la nostra parte, con le altre parti sociali attive sul territorio, per l’attuazione di un nuovo modello di sviluppo, per il miglioramento degli stili di vita e della qualità ambientale del territorio.”

È stato rinnovato anche il Consiglio Direttivo, che prevede trecomponenti, elencati di seguito: Anna Maria Mottola, Alessia Astorino, Francesco Guerra.

Durante il congresso era presente il Direttore di Legambiente Campania Francesca Ferro.