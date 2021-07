Centola: comune programma nuove opere a San Severino e Palinuro

CENTOLA. Diversi interventi di riqualificazione previsti dal Comune di Centola, retto dal sindaco Carmelo Stanziola.

L’Ente punta in particolare alla messa in sicurezza ai fini della mitigazione del dissesto idrogeologico in località San Severino e Palinuro.

Nella prima località ci si occuperà di ripristinare le strutture danneggiate dell’adiacente ponte di scavalco dell’ex linea ferroviaria. Si punta ad un finanziamento da parte del Ministero dell’Interno di 425mila euro di cui circa 300mila per le opere.

Sempre in località San Severino, inoltre, il Comune ha elaborato un nuovo progetto riguardante il restauro e la messa in sicurezza degli spazi pubblici per 258mila euro. L’amministrazione aveva già ottenuto il nulla osta del Parco ed il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino e può sfruttare somme già assegnate negli anni scorsi dal Ministero dell’Economia.

Per Palinuro, invece, via libera allo studio di fattibilità per l’area della Fiocella. La spesa è pari a 143.157,55 euro di cui 105.276,64 per i lavori: anche in questo caso si punta a sfruttare risorse provenienti dal Ministero.

Le opere riguarderanno la mitigazione del dissesto idrogeologico nei pressi della spiaggia della Ficocella