Castelcivita: ok a riqualificazione di due immobili comunali

CASTELCIVITA. Due riqualificazioni di altrettante strutture in programma a Castelcivita, ente amministrato dal sindaco Antonio Forziati. L’obiettivo è per entrambe quello di adibirle a centro polifunzionale per la famiglia.

Si tratta dell’ex asilo in località Cosentini che verrà ricostruito tramite un progetto dal valore di un milione, di cui 837.589,53 euro per l’esecuzione dei lavori (il resto destinato alle spese tecniche) e dell’ex scuola materna di Via Mazzini con un progetto di due milioni (1.439.714,57 per l’esecuzione).

In entrambi i casi il comune ha richiesto il finanziamento del Ministero dell’Interno per ciò che concerne questa tipologia di interventi, in attuazione del DPCM del dicembre 2020 che assegna, in totale, 700 milioni agli enti di tutta la Penisola.