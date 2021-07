Altri due nidi di caretta caretta nel Cilento

Ancora nidi di caretta caretta nel Cilento. Salgono così a 13 quelli segnalati nella regione Campania, ma l’area a sud della provincia di Salerno, è quella dove si stanno registrando più nidificazioni. Le ultime due sono avvenute a Montecorice e Palinuro.

Sono stati i volontari del gruppo Tartarughe marine in Campania e quelli dell’ENPA a riscontrare la presenza di tracce di risalita sulla spiaggia. I controlli hanno permesso di verificare l’effettiva presenza delle uova. Tracce di risalita erano state segnalate anche a Marina di Camerota, ma in questo caso la nidificazione non è avvenuta.

Aumenta ancora il numero di nidi di tartarughe caretta caretta nel Cilento, un numero che supera quello dello scorso anno nel medesimo periodo. I punti dove sono state deposte le uova vengono messi in sicurezza e monitorati fino alla schiusa da parte dei volontari e dei biologi del centro Anton Dohrn.