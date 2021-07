I Ragazzi dell’Ic di Omignano diventano reporter: nasce il Montestella News

Sarà pubblicato nei prossimi giorni il giornalino dell’istituto comprensivo di Omignano Scalo. A conclusione del progetto Pon: “leggo, scrivo, imparo”, i ragazzi della scuola media hanno messo in campo tutto il loro entusiasmo e tutta la loro creatività per la realizzazione di un nuovo modo di rapportarsi alla scuola e alle sue attività.

Il giornalino scolastico rappresenta uno strumento capace di dar voce al territorio, costruire nuovi percorsi di apprendimento, favorire un sistema che consenta lo sviluppo dinamico e relazionale tra i vari partecipanti.

La realizzazione coinvolgerà, inoltre, tutte le classi della scuola. Il giornalino si propone, non solo l’esercizio corretto della lettura e della scrittura, ma anche l’impiego di nuove possibilità “tecnologiche” che sono comuni ai nativi digitali.

In un territorio martoriato dalla desertificazione abitativa, la scommessa futura degli alunni deve essere quella di saper informare e informarsi per diventare più’ consapevoli, realizzando in pieno i principi della costituzione italiana.

Anche la InfoCilento parteciperà ad uno degli incontri del Pon.