Cilento: ecco il calendario delle escursioni per il mese di luglio 2021

La guida ambientale Danilo Palmieri, in collaborazione con il Circolo Nautico Punta Tresino, ha stilato un programma dettagliato per i turisti che raggiungeranno il Cilento, ricco di appuntamenti ed esperienze indimenticabili da vivere, per il mese di luglio, dell’estate 2021.

Dal trekking alla canoa, sarà possibile visitare le vette del Monte Cervati e fare pesca e assaggiare il pesce azzurro di Castellabate, senza dimenticare un volo nel cuore di Trentinara, imperdibili tramonti, luna piena, pulizie delle aree protette, il rito religioso della Madonna delle nevi e tanto altro ancora.

È possibile effettuare le prenotazioni al raggiungimento di un gruppo di almeno 5 persone.

Le date non comprendono solo i weekend: tutti i giovedì è prevista una gita presso il Sentiero degli Infreschi con ritorno in barca.

Per maggiore informazioni 3356312821.

Scheduled Cilento Eventi