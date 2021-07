Capaccio Paestum torna covid free

CAPACCIO PAESTUM. Dopo mesi anche la città dei templi è covid free. Da ieri non ci sono nuovi contagiati a Capaccio Paestum; quindi con l’ultima guarigione i positivi al covid 19 si sono azzerati. Restano però in quarantena fiduciaria 19 persone che hanno avuto contatti con pazienti positivi o che risultano in attesa del tampone.

Durante la pandemia Capaccio Paestum ha sfiorato i 1000 positivi. 911, infatti, i contagiati in città con vari focolai che si sono diffusi anche all’interno di case di riposo o strutture d’accoglienza.

Purtroppo non sono mancate le vittime.