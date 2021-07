Buoni libro per gli studenti meritevoli: l’iniziativa a Montano Antilia

MONTANO ANTILIA. Buoni libro dedicati agli studenti meritevoli. E’ questa l’iniziativa che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luciano Trivelli, ha deciso di mettere in campo per gli alunni licenziati della scuola secondaria di primo grado e per quelli diplomati dagli istituti superiori residenti nel Comune.

Buoni libro: l’iniziativa

L’Ente ha scelto di investire circa 450 euro derivanti da risorse risparmiate per l’indennità del sindaco.

Da palazzo di città assegneranno buoni libro da € 50,00 ciascuno per gli studenti residenti licenziati della Scuola Secondaria di I grado di Montano Antilia, per un totale complessivo di € 150,00. Altri 3 buoni acquisti da 100 euro ciascuno andranno ai diplomati.

L’Ente punta a distribuire i buoni equamente tra gli studenti di ciascuna frazione del comune.

Un bando pubblicato sul sito istituzionale permetterà presto agli studenti di candidarsi all’assegnazione dei buoni d’acquisto.