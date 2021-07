Aquara: accusa emorragia e chiama la guardia medica ma nessuno risponde

AQUARA. Anziana accusa una grave emorragia, i familiari chiamano la guardia medica di un centro alburnino ma per circa tre ore non ricevano alcuna risposta da parte del medico. E’ quanto accaduto lo scorso 30 giugno. Ad avere bisogno di cure urgenti una donna di 79 anni che intorno alle 21 ha iniziato ad accusare una copiosa fuoriuscita di sangue.

La vicenda e la richiesta d’aiuto alla guardia medica

I familiari preoccupati dalla situazione che non si riusciva a tamponare hanno deciso di rivolgersi ad una guardia medica del territorio ma, stando al loro racconto, nonostante ripetute chiamate effettuate fino alla mezzanotte sul telefono fisso dell’ambulatorio e sul cellulare del dottore non avrebbero ricevuto risposta.

Preoccupati dalle condizioni della donna che non sembravano migliorare hanno così chiamato il 118. L’ambulanza più vicina, quella di Bellosguardo, era impegnata in un altro intervento e pertanto non ha potuto soccorrere la malcapitata; è stato necessario far intervenire i sanitari da Roccadaspide che sono giunti sul posto e hanno soccorso la donna.

L’equipe ha confermato la gravità della situazione; a seguito dell’emorragia, infatti, la donna aveva perso molto sangue e probabilmente un ulteriore ritardo le sarebbe costato caro.

All’indomani la famiglia ha deciso di rivolgersi all’Asl Salerno per segnalare la condotta del personale della guardia medica, chiedendo di far luce su una vicenda che sarebbe potuta terminare con un epilogo diverso se non fosse stato per l’intervento del 118.