Covid, De Luca: immunità di gregge entro novembre. Oggi 98 positivi

“Abbiamo sfondato il muro dei 5 milioni di vaccinati e 1,7 milioni ha già ricevuto doppia dose. I cittadini tornano a vaccinarsi: richiami ma anche prime dosi. C’è una ripresa del trend, avevamo invitato a proseguire nella vaccinazione”. A dirlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Nella sua consueta diretta settimanale c’è fiducia per il prosieguo della campagna vaccinale.

Ma non manca preoccupazione per la variante Delta: “La Campania è la regione italiana con la più alta densità abitativa ed è particolarmente esposta alla variante Delta, che è molto aggressiva, soprattutto con i giovani. Sono andati in terapia intensiva, non a caso, alcuni ragazzi di 30 e 31 anni. Altri ragazzi di 18 anni, del napoletano, sono tornati da una festa scapigliata a Maiorca e hanno beccato il Covid. Noi in Campania, dunque, utilizziamo la mascherina, perché ci sono alcuni dati da considerare. Il 1° luglio 2020, 16 positivi e oggi 217. II 1° luglio di un anno fa, zero ricoveri in terapia intensiva e oggi 19. Significa che dobbiamo essere angosciati? No, dobbiamo essere prudenti. Abbiamo un elemento positivo in più – 5 milioni in più di vaccinazioni (1,7 milioni già con doppia dose) – ma anche preoccupazione, perché abbiamo 700mila cittadini che non hanno ancora fatto il vaccino, al netto della fascia d’età al di sotto dei dodici anni. Quindi il sacrificio della mascherina è piccolo, a fronte di questa necessaria prudenza. Sarà anche un fastidio, ma è piccolo. E’ un fastidio anche quando ci allacciamo il casco per andare sul motorino”.

Sul futuro ha fornito alcune indicazioni: “Dobbiamo passare a 9,2 milioni di vaccinati entro novembre. Questo è l’obiettivo nostro. Vediamo di capirci: questa battaglia la si vince con la tenacia feroce, tedesca. E così dovrà essere. Se ci aiutate un po’ di più… Abbiamo avuto qualche rilassamento nella città di Napoli ma abbiamo adesso riscontrato la ripresa. Aiutateci a raggiungere l’obiettivo: tutta la Campania immunizzata entro la fine dell’anno, se vogliamo riprendere la vita normale, per aprire tutto e per sempre. Utilizziamo il mese di luglio, che è importantissimo: se accade, possiamo fare la seconda dose alla fine di luglio oppure nella prima settimana di agosto entro 21 giorni e poi si parte per le vacanze. L’estate è un periodo di rimescolamento sociale: arriveranno al Sud, e lo faranno in Campania, dalla Lombardia, dal Piemonte, dai Paesi esteri. Grazie a Dio abbiamo anticipato di due mesi la vaccinazione nelle isole, nella fascia costiera e in tutti i luoghi turistici, andando oltre le indicazioni che venivano da Roma”.

Questo, intanto, è il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 98 (*)



Tamponi molecolari del giorno: 6.200

Tamponi antigenici del giorno: 6.082

Deceduti: 11 (**) ** 3 deceduti nelle ultime 48 ore, 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri.



Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 18

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 212

* Posti letto Covid e Offerta privata.