Oroscopo: Scorpione, “Affari non del tutto positivi”

Ariete – Nel lavoro i maggiori cambiamenti potrebbero avvenire all’improvviso. Un amore sta nascendo.

Toro – Conoscerete persone molto preparate nella vostra professione. Sentimenti da riscoprire.

Gemelli – In un’emergenza di lavoro stupirete per come prenderete le decisioni più giuste. Amore in crisi.

Cancro – Nel lavoro gli avvenimenti stanno prendendo un’ottima piega. La gelosia è una cattiva consigliera.

Leone – Avete l’esigenza di una maggiore autonomia decisionale nel lavoro. Più fiducia in chi vi ama.

Vergine – La vostra posizione professionale si sta consolidando. Chiuderete una storia d’amore.

Bilancia – Affrontate con grande impegno tutti gli incarichi di lavoro. Confusione in amore.

Scorpione – In questo periodo per gli affari i segnali non sono del tutto positivi. In amore siete ancora fragili.

Sagittario – La forza mentale vi sarà di aiuto per fronteggiare impegni di lavoro. In amore niente è scontato.

Capricorno – State sottovalutando l’importanza di un incarico. Vita sentimentale piena di incognite.

Acquario – In questo periodo vi sentite incerti e confusi nel lavoro. Piccole gioie affettive.

Pesci – Con pazienza riuscirete a raggiungere buoni risultati nel lavoro. In amore sensazione di vuoto