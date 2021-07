Incidente sulla Cilentana, donna incinta estratta dalle lamiere

Uno spaventoso incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla Cilentana. Una vettura con a bordo una donna proveniente da Ascea e diretta a Vallo della Lucania si è improvvisamente capovolta ed è finita contro i guard. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Un incidente trrribile che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. A bordo della vettura la donna di origine straniera in stato interessante.

Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. È comunque in ospedale per accertamenti. I caschi rossi hanno dovuto estrarla dalle lamiere. Distrutta la sua auto, una Fiat Stylo.

Notevoli i disagi alla circolazione.