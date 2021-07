“Generazione 56k”: la salese Cristina Cappelli nella serie di Netflix

Da oggi è disponibile su Netflix “Generazione 56k”. E’ una storia d’amore narrata tra passato e presente. Racconta infatti l’incontro tra Daniel e Matilda, due trentenni di oggi che da ragazzini sono cresciuti sull’isola di Procida negli anni in cui Internet si stava affermando e stava per cambiare per sempre le nostre vite.

Nel cast la talentuosa attrice di Sala Consolina Cristiana Cappelli. Insieme ad Angelo Spagnoletti interpreta uno dei protagonisti di Generazione 56k. Attori della serie anche Gianluca Colucci detto “Fru” e Fabio Balsamo, i due membri dei The Jackal che vestono i panni di Sandro e Luca, due amici e colleghi di Daniel.

Generazione 56k racconta la storia d’amore tra Daniel (Angelo Spagnoletti) e Matilda (Cristina Cappelli), due ragazzi che si innamorano mentre lui cerca disperatamente l’anima gemella con un’app di dating e lei cerca le certezze mentre sta per sposarsi con l’uomo perfetto. Lui è il direttore creativo di un’agenzia napoletana che sviluppa app, molto insicuro quando si tratta di storie d’amore e circondato dai suoi amici di sempre: Luca (Gianluca Fru, tra i concorrenti del recente LOL su Amazon Prime) e Sandro (Fabio Balsamo); lei è la ragazza apparentemente sicura pronta al matrimonio, che si trova a fare i conti con un passato travagliato e con mille incertezze.