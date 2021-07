Agropoli: inaugura l’area sosta trekking e pic nic “Calette blu”

E’ in programma sabato 3 luglio alle ore 12.00 l’inaugurazione dell’area sosta e pic nic “Calette blu” nell’Oasi naturalistica Trentova – Tresino. L’area attrezzata con tavoli e sedute, offre anche la possibilità di utilizzo di un barbecue. Un posto magico all’ombra dei parastro a forma di ombrello e con il mare a pochi passi. L’iniziativa voluta fortemente dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola è svolta in collaborazione con l’associazione “Trekking Cilento”.

L’area è posta a circa 1.500 metri dall’ingresso dalla casetta in legno, naturale partenza dei sentieri trekking. Questi, ripuliti e posti in sicurezza, sono pienamente operativi e pronti per accogliere gli utenti. In prossimità e nelle adiacenze dell’area sosta e pic nic sono presenti cinque calette per fare un bagno nel mare cristallino posto tra la baia di Trentova e il Vallone. Per informazioni ed assistenza sui sentieri il numero da contattare è il 338.3576805.

«Un nuovo servizio viene reso disponibile – affermano il sindaco Adamo Coppola e l’assessore all’Ambiente Rosa Lampasona – per gli amanti del trekking e della natura. Il nostro grande polmone verde, rappresentato dall’area di Trentova-Tresino, si arricchisce di una novità che sarà certamente apprezzata, con la possibilità di vivere a pieno la natura, tra il verde ed il mare. Per giornate davvero indimenticabili».