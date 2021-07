Agropoli: Estate 2021, parola ai commercianti |VIDEO

L’estate è arrivata e tanti sono i turisti che già affollano le strade di Agropoli, ma la città è pronta ad accoglierli al meglio?

Dopo un lungo inverno in cui l’imprenditoria, in generale, ha sofferto tanto causa Covid, la voglia di riscatto e di normalità è tanta, abbiamo, quindi, raccolto le testimonianze di alcuni commercianti che hanno espresso le loro perplessità in merito ad una scarsa organizzazione per la stagione estiva.

Quello che chiedono all’amministrazione comunale è di gestire al meglio le bellezze che Agropoli offre, valorizzando quella che viene definita: la perla del Cilento.

Tante sono le idee messe in campo, ma “si registrano dei ritardi considerato che, l’estate è arrivata e i turisti sono già in città”, afferma un commerciante.

Tanti ancora i punti interrogativi, con la speranza di godere di un’estate in serenità e di accogliere, nel migliore dei modi, i tanti visitatori che arriveranno nel Cilento e ad Agropoli per apprezzare il mare cristallino, i panorami mozzafiato e le tante bellezze del territorio.