Vela: a Sapri la III regata interzonale O’pen Skiff | VIDEO

Due splendide giornate di sole hanno fatto da cornice alla III regata interzonale O’pen Skiff che si è svolta nella baia di Sapri, valida anche come seconda tappa del Campionato Zonale 2021. Dopo la tappa dello scorso 22 e 23 maggio, la Lega Navale di Procida ha lasciato il testimone al Circolo Nautico Sapri che, nell’ultimo week end di giugno, ha ospitato 18 giovani timonieri di questa emergente classe velica che in V ZONA ha due squadre vincenti: quella del Circolo Nautico Monte di Procida e quella della Lega Navale Italiana di Procida ed il pluricampione italiano Manuel De Felice.

Condizioni di vento leggero, con 4 prove portate a termine in due giorni di regata. Presidenti in acqua gli Ufficiali di Regata Roberto Spagnolo Presidente del Comitato di Regata, insieme ad Adele Gagliardi, Pasquale Cutrupi e Gianfranco Sulis, mentre tra gli Arbitri, Fabio Ambrosanio e Roberto Miraglia. Al Termine delle regata la premiazione, condotta dal Presidente del Circolo Nautico Sapri Carlotta Brandi ha visto premiati nelle tre categorie:

CLASSIFICA – U13 PRIME

1) IRENE COZZOLINO – CN MONTE DI PROCIDA

2) VALERIO IMPROTA – CN MONTE DI PROCIDA

3) SABRINA CELOZZI – CN MONTE DI PROCIDA

CLASSIFICA – U13

1) JUAN DE NARDO – CN MONTE DI PROCIDA

2) MATTEO ATTOLICO – GDV LNI PROCIDA

3) MARCO ESPOSITO – CN MONTE DI PROCIDA

4) MICHELE VINCENZO CARABELLESE – GDV LNI PROCIDA

5) MANUEL IANNUZZI – CN MONTE DI PROCIDA

CLASSIFICA – U17

1) MANUEL DE FELICE – CN MONTE DI PROCIDA

2) ALESSIA TIANO – CN MONTE DI PROCIDA

3) LORENZO CERIELLO – CN MONTE DI PROCIDA

4) DOMENICO PIO SCHIANO DI SCIOA – GDV LNI PROCIDA

5) EMMANUEL SPINELLI – GDV LNI PROCIDA

Prossimo appuntamento con la III Tappa del Campionato Zonale Open Skiff nel week end dell’11 e 12 settembre, mentre la flotta campana si prepara per la tarsferta al mondiale di classe in programma in Sardegna a Calasetta, sulla punta settentrionale dell’isola di Sant’Antioco nell’arcipelago del Sulcis dall’11 al 17 luglio.