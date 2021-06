U.S Agropoli, è morto l’ex calciatore delfino Carlo Rinaldi

E’ morto a 71 anni Carlo Rinaldi, ex ala destra dell’ U.S Agropoli, avendo militato nella compagine delfina in quattro campionati dal 1975 al 1978. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri sull’Aversana, all’ altezza di Battipaglia, quando era in sella alla sua bicicletta.

Il suo cuore, infatti, non ha retto al caldo torrido e il noto avvocato, residente a Pontecagnano, non ce l’ha fatta nonostante subito siano state allertate le forze dell’ordine da parte degli automobilisti sopraggiunti.

Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti e i sanitari del 118 non hanno quindi potuto far altro che constatare il decesso.

La sua morte ha suscitato grande sconcerto in coloro che lo conoscevano, compresi familiari e colleghi. “Sono dispiaciutissimo – ha scritto sui social un suo collega – era un piacere incontrare Carlo nelle aule dei tribunali e sulle piste da sci. Era sempre sorridente e cordiale».

Rinaldi infatti era anche un grande appassionato di sci. Nel 2018 mentre era a Roccaraso tra le montagne fu travolto da una slavina e dopo essersi liberato dalla neve riuscì a salvare un altro sciatore, un suo amico. Questa volta il destino, purtroppo, non lo ha salvato.

Nell’ U.S. Agropoli Rinaldi era conosciuto dai compagni di squadra per essere un vero uomo spogliatoio che sapeva alternare momenti di serietà ad altri di allegria e spensieratezza.