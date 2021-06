Nell’area archeologica della Civitella un’area pic-nic

MOIO DELLA CIVITELLA. Un’area di sosta per un pic-nic, un’occasione per trovare il fresco e rilassarsi. Grazie al lavoro degli operai della Comunità Montana Gelbison Cervati, un angolo che assomiglia ad un piccolo anfiteatro, è a disposizione di turisti e cilentani. Siamo nel comune di Moio della Civitella, e a ridosso di questo spazio verde, tra castagni lussureggianti e alberi di alto fusto, possiamo fare sosta nelle calde giornate che l’estate ci presenta.

Non siamo lontani dall’area archeologica della Civitella, e nemmeno dal centro abitato di Pellare, ecco quindi un percorso, in sicurezza e facilità di percorrenza, che possiamo intraprendere per godere delle bellezze naturalistiche di una delle aree più incontaminate della provincia, ricordando di lasciarla anche meglio di come l’abbiamo trovata.

Turismo nel bosco e nell’area archeologica da parte degli escursionisti, un’opportunità per rilassarsi e godere del fresco regalato dalla natura.