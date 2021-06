Roscigno, in programma interventi di riqualificazione urbana

ROSCIGNO. Il comune si attiva per la riqualificazione del proprio territorio. Nelle scorse settimane, infatti, l’ Ente amministrato dal primo cittadino Pino Palmieri, ha aderito al bando del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, propedeutico all’individuazione di aree urbane degradate per eventuali interventi di bonifica e riqualificazione, che ha come obiettivo il recupero ambientale e l’eliminazione delle micro discariche createsi negli ultimi anni nelle aree urbane dei comuni del Parco.

L’iter si avvia al termine considerato che è stato dato mandato agli uffici di preparare gli incartamenti burocratici per l’assegnazione e l’utilizzo dei fondi.

L’altra strategia messa in campo dall’amministrazione riguarda la scuola per l’ infanzia di via Papa Luciani. In questo caso l’ Ente punta ad opere di demolizione e ricostruzione della struttura che sarà dunque adibita ad asilo. Il Comune, nello specifico, punta ad ottenere i fondi del Ministero dell’Interno propedeutici a questa tipologia di interventi.

Il quadro economico di spesa previsto è di 3 milioni: di questa somma 2.395.580,39 euro sono assegnati all’ esecuzione materiale dei lavori, la restante parte alle spese tecniche per la progettazione e alle somme per il pagamento dell’ IVA.