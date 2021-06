Ispani: restyling del territorio con i fondi del Governo

ISPANI. Diverse opere candidate a finanziamento nel comune di Ispani. L’Ente del Golfo di Policastro, amministrato dal sindaco Francesco Giudice, ha infatti approvato il progetto di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione su tutto il proprio territorio e quello di messa in sicurezza del tratto di Via Luigi Cadorna e di Piazza Nuova alla frazione San Cristoforo.

Per la prima strategia si punta ai fondi del Ministero dell’Interno nell’ambito delle risorse assegnate per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 per le opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile con quadro economico di spesa fissato in 100.000 euro. Per la seconda le risorse sono già assegnate dallo stesso ministero nell’ambito della legge che attribuisce risorse ai comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti per le opere di potenziamento e la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Di queste risorse ne spenderà 81.000 euro, questo quanto previsto dal quadro economico di spesa. 64.000 euro saranno assegnati per l’esecuzione materiale dei lavori, la restante parte resta in capo alla stazione appaltante pe le spese tecniche ed il pagamento dell’IVA.