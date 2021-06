Allarme cinghiali nel Cilento: incidenti e avvistamenti nei centri abitati

Pochi metri prima dello svincolo Agropoli sud un cinghiale ha tagliato la strada ad un automobilista che impattandoci è rimasto ferito, per fortuna lievemente. È andata peggio alla sua auto che ha riportato danni alla parte anteriore. Morto l’animale. A Castellabate i rischi non sono minori. Un ungulato è stato avvistato in pieno centro urbano ad Ogliastro Marina, stava cercando cibo tra i cassonetti dei rifiuti (nella foto di Castellabatelive).

Una situazione insostenibile che ormai sta facendo crescere il coro di proteste. “Adesso non si può più aspettare ed è necessario prendere provvedimenti drastici e seri”, dice un cittadino agropolese.

“Ho casa in località Moio Alto e qui i cinghiali sono presenti ogni giorno. I nostri campi sono devastati”. Situazione peggiore è Castellabate, in particolare sulla via del mare nei pressi di Ogliastro Marina e località Buonanotte dove spesso gli ungulati compaiono di notte, spuntano in strada provocando incidenti.

“A questo punto ogni intervento è legittimo, il Parco garantisca l’incolumità delle persone prima che dei cinghiali”, dice un residente di Castellabate.