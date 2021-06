Sosta a pagamento a Montecorice: le tariffe

MONTECORICE. Il Comune, retto dal sindaco Pierpaolo Piccirilli, ha approvato le nuove tariffe per ciò che concerne le aree di sosta a pagamento.

Una necessità per l’Ente dato l’approssimarsi della stagione estiva che si trova a dover fronteggiare l’aumento di flussi turistici sul territorio.

I parcheggi interesseranno in modo particolare Agnone, la località San Nicola sul porto turistico ed in prossimità della spiaggia di Casa del Conte, ovvero le località maggiormente frequentate dai vancazieri

Qui sono presenti sei dispositivi di controllo della sosta (parcometri a noleggio) fino al 31 agosto di cui tre ad Agnone, uno a San Nicola e due in località Casa del Conte.

Le tariffe giornaliere sono di un euro l’ora e di 5 dalle 8 alle 24, mentre gli abbonamenti mensili vanno dai 70 euro per i non residenti ai 40 per i residenti, fermo restando la possibilità di abbonamenti per 15 giorni.