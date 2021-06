Emanuele Sabatino espone a Padula. In certosa la prima rassegna di comics

L’Associazione di promozione sociale, ArteM, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Padula, organizza la prima rassegna di comics del fumettista Emanuele Sabatino. La giornata inaugurale sarà prevista per il 10 luglio alle ore 17:30 nella splendida location della Certosa di San Lorenzo, precisamente nella “Sala dello Speziale”.

Emanuele Sabatino: mostra in Certosa

L’ingresso alla mostra è gratuito e visitabile fino al 01 agosto 2021 con i seguenti orari dalle 10:00 alle 18:00, escluso il martedì.

Nelle giornate del 17, 25 e 30 luglio sarà possibile partecipare, previa iscrizione, al Laboratorio artistico didattico dal tema “Disegno Emozionale”.

La mostra sarà un importate momento per poter ammirare l’arte del fumetto, così complessa e particolare, e soprattutto per poter apprezzare e conoscere i lavori straordinari dell’artista Emanuele Sabatino. Artista che ha creato un Diario, in cui si comunicano i diversi momenti dell’affascinante storia di due “strambi” personaggi – così definiti stesso dall’artista – incontratisi a seguito della Pandemia, che ha stravolto la quotidianità di ognuno di noi.

È nata così l’idea da parte dell’associazione, incantata dalla bellezza dei disegni di Emanuele, di portare al di fuori dello schermo, la storia di Mat & Covid.

“ArteM è ulteriormente entusiasta di poter realizzare tale evento, per il secondo anno, nella magnifica Certosa di San Lorenzo e ringrazia profondamente l’assessore alla cultura, Filomena Chiappardo, per la sua immensa disponibilità ed incondizionato appoggio nelle idee proposte“, si legge in una nota.

I laboratori

Emanuele Sabatino sarà presente anche alcuni pomeriggi stesso alla mostra, mettendo a disposizione la sua arte. Inoltre, per chi volesse partecipare, l’artista terrà degli incontri della durata di circa un’ora per svolgere attività laboratoriali. Il 17, 25 e 30 luglio il laboratorio sul “Disegno Emozionale” avrà lo scopo di fornire conoscenze teoriche e pratiche sul disegno di base e sull’uso corretto del colore.

Sarà un importante occasione di aggregazione, nel rispetto delle norme di contenimento da Covid-19, per stimolare e far crescere lo spirito d’insieme utilizzando il disegno per esternare ed esprimere le proprie emozioni ed il proprio stato d’animo.

Il laboratorio sarà aperto a tutti per un massimo di 10 persone. Per info e costi contattare l’Associazione di Promozione Sociale ArteM al numero 340-0718027.

