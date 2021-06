Capaccio, illuminazione a led in via Procuzzi a Gromola

«Realizziamo l’impianto di pubblica illuminazione a via Procuzzi, in località Gromola, perché è l’unica strada che da Capaccio Scalo si dirige verso la periferia a non essere illuminata». Così il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, che questa mattina ha dato il via alle opere per la pubblica illuminazione in via Procuzzi.

«È un’opera importante che riguarda la messa in sicurezza del territorio – ha proseguito il primo cittadino – In questi due anni abbiamo fatto incessanti interventi di pavimentazione stradale, ora tocca alla pubblica illuminazione.Abbiamo approntato un progetto generale per il suo adeguamento e ampliamento che vale circa 9 milioni di euro».

Idee per il futuro? «Andremo avanti tenendo conto delle priorità fino a quando anche questo grande disagio sarà sanato».