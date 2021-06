Bus turistici a Castellabate, Maurano: “10 anni di chiacchiere e promesse”

CASTELLABATE. «Dopo l’uscita nelle sale cinematografiche del film Benvenuti al Sud (2010) Castellabate è stato invaso da tantissimi bus turistici, che in tutti i periodi dell’anno sono venuti in “pellegrinaggio” alla ricerca delle location delle famose scene. Mezzi enormi che attraversano le nostre strade, strutturalmente non adatte ad un traffico di questo tipo. Innumerevoli sono i disagi alla viabilità. Per tanti anni abbiamo sentito sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza dire con fermezza che i pullman turistici non dovevano arrivare nel centro storico. Che bisognava creare una stazione dei bus all’ingresso di Castellabate e fornire un servizio navette.Bene, questa promessa non solo non e’ stata rispettata ma addirittura e’ stato fatto il contrario».

Così il consigliere di minoranza Luigi Maurano commenta il progetto per un’area di manovra proprio nel cuore di Castellabate Capoluogo. «In pratica hanno stabilito che tutti i pullman turistici debbano attraversare l’abitato», dice Maurano.

Ma c’è un altro atto che sta determinato polemiche: «Da qualche settimana sono state disposte delle strisce orizzontali gialle in via Terrate (precisamente nello slargo adiacente i serbatoi dell’acqua) per riservare lo spazio esclusivamente al parcheggio dei bus turistici. Così facendo hanno tolto a molte famiglie della zona la possibilità di parcheggiare la propria auto in quel piazzale realizzato nel 2010 e che si è rivelato di grande utilità per la viabilità».

Ora, quindi, i bus turistici devono attraversare l’abitato, far scendere i propri passeggeri nell’area di manovra in località “Croci” e poi ritornare allo slargo in Via Terrate, con disagi per la circolazione, in particolare per parcheggiare.

Alla luce di tutto ciò Maurano si pone alcune domande: «dopo 10 anni di chiacchiere e promesse dov’è la stazione dei bus? Dov’è il servizio navette? Dov’è il miglioramento della viabilità?»

«Credere ancora a questi amministratori è sinceramente un atto di vero e proprio masochismo», conclude Maurano.