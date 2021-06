Vaccini: il record negativo in Campania va a Torraca

È Torraca il comune campano che detiene la percentuale più bassa di vaccinati. Su una popolazione di 1237 abitanti solo il 37,11 per cento si è sottoposto alla somministrazione del vaccino anti covid. Un dato che pone il piccolo comune del Golfo di Policastro in fondo alla classifica dei centri prossimi a raggiungere l’immunità di gregge. Torraca dall’inizio della pandemia ha registrato poco più di dieci casi positivi . Forse anche per questo c’è stata poca adesione alla campagna vaccinale.

Si dice sorpreso e perplesso il sindaco Francesco Bianco “non mi aspettavo un dato così poco incoraggiante anche perché ho più volte invitato i miei concittadini a sottoporsi alla vaccinazione. Colgo l’occasione per rinnovare l’appello”.

Andando ad analizzare a livello locale il dato ufficializzato a livello regionale fermo al 37 per cento, viene fuori che a Torraca c’è stata una bassa adesione alla campagna vaccinale soprattutto da parte dei ragazzi, dai 12 anni in sù mentre c’è stata una più ampia adesione da parte degli over 30.