Castellabate: Protezione Civile a supporto dell’Ente

Il Comune di Castellabate, con a capo il sindaco f.f. Luisa Maiuri, ha approvato lo schema di convenzione, della durata di tre anni, per la promozione e l’attuazione di attività di protezione civile tra l’Ente comunale e l’Associazione Protezione Civile Gruppo Lucano.

Sul territorio del comune di Castellabate attualmente opera la “Protezione Civile Gruppo Lucano” dotata di mezzi propri idonei allo spegnimento di incendi ed altre calamità naturali; si è valutata pertanto la necessità di avere un servizio di volontariato di protezione civile per supportare l’Amministrazione Comunale nel caso di calamità e nelle finalità generali e specifiche di volontariato nell’ambito delle attività di protezione civile.

L’Ente comunale, si avvarrà del “Gruppo Lucano Castellabate” per garantire, nell’ambito del proprio territorio, le seguenti attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza come: spegnimento incendi di piccole dimensioni; attività di protezione civile, in occasione di manifestazioni civili e religiose, feste, fiere, e vane che si terranno sul territorio; collaborazioni con il servizio di Polizia locale durante manifestazioni che comportano un afflusso straordinario di persone o che espongono la cittadinanza a rischi derivati dallo svolgimento delle stesse; attività di supporto in caso di smottamenti, frane, allagamenti; prevenzione e operatività; supporto rischio idrogeologico; prevenzione e operatività a supporto rischio sismico; consulenza.