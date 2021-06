Vibonati, spazi pubblici e parcheggi: le regole per l’estate

VIBONATI. Il Comune, retto dal sindaco Franco Brusco, ha fissato le regole per la stagione estiva. Si tratta di disposizioni relative alla gestione degli spazi pubblici e alla sosta.

Le regole per l’occupazione del suolo pubblico

E’ consentita l’occupazione onerosa di suolo pubblico dietro la chiesa dalle 20 all’1 per i mesi di giugno, luglio e settembre e dalle 20 alle 2 (con preferenza ai commerciali residenti, in particolari per quelli impegnati nelle vendite di artigianeria, libri, cuoio e prodotti tipici. Per quanto riguarda Corso Italia l’occupazione dei banchi commerciali è consentita dalle 20 alle 1 nel mese di giugno e fino alle 2 nel mese di agosto (con preferenza per la vendita di dolciumi e frutta secca).

Le dimensione dei banchi di vendita non devono superare i 5 metri, e vanno smontati tutte le sere. E’ consentita l’occupazione di suolo pubblico ai titolari di bar purché sia abbellito con fioriere ed adeguatamente ornato, con divieto di occupare la carreggiata (salvo in presenza di isola pedonale), nonchè l’occupazione di suolo ricadente sul lungomare per attività ludico-creative senza intralcio alla passeggiata per un massimo di trenta metri quadri, previo pagamento della TOSAP.

Saranno inoltre posizione i divieti di campeggio nei pressi del lungomare, in località Oliveto e Santa Maria Le Piane.

I parcheggi

Istituiti, inoltre, i parcheggi a pagamento su tutto il lungomare, nella Piazza antistante Palazzo Bruni, tratti di Corso Italia, Via San Marco, tratti di Regina Margherito, SS 18 (località Oliveto), largo Marinella (lato mare), area Foce Cacacafava ed Area Lido Bora Bora, dal 15 giugno al 30 settembre dalle 8 alle 24.

Le tariffe: 1 euro ogni ora, (8-14 e 14-20 5 euro), giornaliera (7 euro). Gli abbonamenti partono da un costo di 15 euro ad uno di 55. Sono state inoltre avviate le procedure di gara per le concessioni demaniali: la balneazione assistita sarà coperta dal Piano Sociale di Zona. Infine verranno istituiti i sensi unici in via Regina Margherita, Via Borsellino, Via Lungomare, nonchè un Isola Pedonale, lungo Corso Italia in occasione dei mercatini di antiquariato.

Le regole per i locali

I locali dal primo luglio al 31 agosto dovranno chiudere alle ore 3 del mattino.