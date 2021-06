Sanza: il Comune manda nipoti e nonni al mare!

Nonni e nipoti al mare. A Sanza parte l’iniziativa Nonni e nipoti al mare. Due diverse colonie estive, nel Golfo di Policastro, dedicate agli anziani ed ai bambini. Per gli anziani, l’amministrazione comunale, assessorato alle politiche sociali, ha previsto un turno di due settimane, dal lunedì al venerdì, con orario 8.30 – 13.30 a partire dal 5 luglio e fino al 18 luglio 2021.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande al Comune di Sanza è il 30 giugno. Tutte le spese sono a carico del Comune, duqnue non vi è alcuna quota di partecipazione per gli anziani.

Per i bambini, in età compresa tra i 6 ed i 13 anni, è previsto un turno di due settimane, nel Golfo di Policastro, dal 5 al 18 luglio 2021; quota di partecipazione 25 euro che però è ridotta a 20€ per il secondo ed il terzo partecipante della stessa famiglia. Termine per le iscrizioni 30 giugno 2021 presso il Comune di Sanza. sarà assicurata animazione e assistenza adeguata