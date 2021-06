Restyling del centro storico di Agropoli: soddisfazione dell’Associazione Il Borgo

“Il centro storico di Agropoli è, da sempre, il fiore all’occhiello della città per i suoi scorci e la suggestiva posizione che riesce ad unire il prestigio della storia e la bellezza del mare. Quest’ anno il Sindaco Adamo Coppola e la sua Amministrazione hanno voluto dare ancora più lustro alla zona con una serie di interventi mirati come: la piantumazione degli alberi lungo la suggestiva passeggiata degli scaloni che conducono alla porta bizantina; la collocazione di piante e fiori nel centro storico; il taglio della vegetazione e la pulizia dei vari vicoletti e stradine del borgo”. Così dall’Associazione Il Borgo che rappresenta operatori e residenti del centro storico di Agropoli, commentano gli interventi di restyling della città vecchia.

Soddisfazione è stata espressa anche per la decisione presa a seguito di una riunione con i residenti del luogo, dal sindaco Adamo Coppola e il vicesindaco Eugenio Benevento “di destinare due operatori ecologici e un addetto della società in house Agropoli Cilento Servizi che si occuperanno soltanto di quell’area. Questo al fine di dare la giusta attenzione ad una delle aree di maggiore pregio della Città. Gli operai si uniscono agli altri due già designati per il centro cittadino. Tale azione rientra in un piano di organizzazione della società che sta disponendo operai ad hoc in zone di più ampia frequentazione, che richiedono impegno ed attenzioni maggiori”.

“L’ Associazione Il borgo esprime, perciò, grande soddisfazione per l’ attenzione che l’ Amministrazione ha voluto dare a una zona invidiata da tutto il mondo – conclude la nota dell’associazione – Gli interventi e i provvedimenti nascono da un colloquio costante tra i cittadini e il Sindaco che ha prontamente risposto ad ogni esigenza. La collaborazione tra le associazioni e le istituzioni continua ad essere la chiave vincente per una città a prova di cittadino”.