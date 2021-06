Masterplan costa sud e posidonia spiaggiata: ieri incontro ad Agropoli | VIDEO

Si è tenuto ieri, presso il Porto turistico di Agropoli, il convegno organizzato dalla sezione del locale circolo Pd per trattare di due argomenti di stretta attualità: il Masterplan per il rilancio della costa sud della Provincia di Salerno e lo smaltimento della posidonia spiaggiata.

Presenti il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, il vicepresidente della regione Campania Fulvio Bonavitacola e il deputato Dem Piero de Luca.

“Il masterplan è una straordinaria opportunità di trasformare la nostra costa in una preziosa risorsa non solo per il nostro territorio, ma per la Campania” ha affermato il sindaco Franco Alfieri, che è anche consigliere del presidente della Regione Vincenzo De Luca per il progetto. Un concetto ribadito anche da Piero De Luca, vicecapogruppo Pd alla Camera

A soffermarsi sulla questione posidonia il sindaco di Agropoli Adamo Coppola: “ho chiesto una accelerazione affinché si rendano disponibili quanto prima i fondi, destinati al nostro Comune, per rimuovere la posidonia spiaggiata presso la marina e il lido Azzurro“, ha detto. Proposta recepita dal vicepresidente Bonavitacola, pronto a garantire risposte concrete.