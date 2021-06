Una posata-invito di radio Lasagne Verdi al ministro Dadone e alla direttrice di ANG

Energia, amore per il proprio territorio e fiducia nel cambiamento, sono stati i sani ingredienti al fine di una ricetta soddisfacente: la selezione, tra centouno radio presenti sul territorio italiano, per partecipare all’evento “Gen C: generazione changemaker”, ideato dalla sinergia tra Agenzia Nazionale Giovani e Ashoka Italia, svoltosi a Roma nel quartiere-museo Tor Marancia, insieme con la Ministra alle politiche giovanili, Fabiana Dadone.

La splendida realtà di radio Lasagne Verdi, nata a Sala Consilina, è stata chiamata personalmente a rappresentare i giovani come protagonisti del cambiamento positivo. In maniera del tutto originale, “i lasagnini e le lasagnine” hanno conquistato ed emozionato la platea, strappando addirittura una promessa alla Ministra Dadone ed alla Direttrice di ANG, Lucia Abbinante, attese prossimamente nel comune valdianese.

“Perché noi la teglia la cuciniamo per tutti”, come dichiarato da Giuseppe Auleta durante il suo brillante intervento, alla fine del quale in rappresentanza dell’intera radio, ha offerto delle forchette con inciso il nome di Lasagne Verdi.