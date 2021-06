Covid a Rofrano: asilo chiuso, limiti per la festività di San Giovanni

ROFRANO. Nucleo familiare in quarantena per un caso covid. La notizia arriva nel giorno di San Giovanni, venerato anche nel centro cilentano. Ad annunciarlo il sindaco Nicola Cammarano. In settimana verranno effettuati altri tamponi per verificare se vi siano altri contagi.

Intanto le attività per i bambini sia il nido che la scuola dell’infanzia, sono state interrotte. Stop anche ai festeggiamenti civili per San Giovanni Battista.

“Mi sono sentito anche con gli organizzatori del comitato festa di San Giovanni Battista – ha spiegato il sindaco Cammarano – i vari eventi all’aperto saranno annullati per precauzione e perché dobbiamo ricostruire i contagi”.

Le scuole sono state chiuse perché il bambino del nucleo familiare in quarantena frequenta la scuola dell’infanzia, anche se l’ultima presenza in aula è stata a metà giugno, ciò potrebbe garantire la mancata diffusione del contagio. “Speriamo di isolare presto e subito il focolaio, nelle prossime ore sapremo quanti sono i positivi”, ha proseguito il sindaco Cammarano che ha lanciato un messaggio anche ai cittadini: “Chiedo ai fedeli un atto di responsabilità, se oggi non si va a messa non è un peccato mortale”.

Infine un invito anche alle attività commerciali affinché rispettino le regole. Qualora i contagi dovessero aumentare non si escludono ulteriori restrizioni