Agropoli, incendio nella notte in località Fuonti

Un vasto incendio si è sviluppato questa notte intorno alle 23 ad Agropoli. Il rogo in località Fuonti, in una zona prossima alle abitazioni. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, giunti sul posto per domare le fiamme che si sono diffuse velocemente tra la fitta vegetazione.

Distrutti alcuni ettari di macchia. Presenti sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Agropoli. Non si esclude la pista dolosa.

Purtroppo la stagione degli incendi è ormai cominciata. Soltanto pochi giorni fa un rogo di vaste proporzioni si è sviluppato ad Ascea, nei pressi del Capoluogo .