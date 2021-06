Ad Agropoli arriva Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva

Ettore Rosato arriva ad Agropoli, insieme ai due consiglieri regionali dott. Tommaso Pellegrino e dott.Enzo Alaia, presso l’aula consiliare “Alfonso Di Filippo”. Una riunione organizzativa con i vertici locali per presentare anche nella città capofila del Cilento la campagna del partito “La Primavera delle idee”, che si concluderà proprio ad Agropoli dopo tre mesi di dibattiti per i territori e per la comunità.

Nel corso dell’evento sarà presentato il movimento cittadino “Agropoli, città futura” della dott.ssa Elvira Serra. «Siamo molto contenti di ospitare Ettore Rosato nella nostra città e lo ringraziamo per essersi reso disponibile a partecipare a questa iniziativa promossa per la prima volta nella città di Agropoli. Noi di Italia Viva, proprio come scritto nella Carta dei Valori, ci ispiriamo a un umanesimo integrale, fondato sul rispetto, giustizia e uguaglianza. L’ inviolabilità della identità, la tutela dei dati personali e la dignità delle persone sono il fondamento del patto di cittadinanza. Crediamo nel principio di solidarietà: nessuno deve rimanere solo di fronte alle sfide della vita. Vogliamo che i giovani siano i protagonisti delle scelte del nostro Paese perchè sentiamo la responsabilità di un patto tra generazioni. Ci sentiamo parte di una comunità i cui diritti vanno sempre associati ai doveri e l’impegno è un valore irrinunciabile. Il coraggio e la passione per il cambiamento sono indispensabili per un’Italia migliore, per un Agropoli Futura!”. – ha dichiarato il coordinatore cittadino, dott.ssa Elvira Serra.

Grazie a questa iniziativa che va ad aprire una nuova stagione ricca di eventi ed incontri post covid, il Vicepresidente della Camera e presidente del partito incontrerà gli iscritti ed i simpatizzanti del Cilento, pronti a manifestare il proprio sostegno in vista delle ormai imminenti elezioni amministrative”.