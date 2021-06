Sarà intitolato a Giuseppe Migliorino il campo sportivo di Lustra

In una piccola realtà come quella di Lustra, il campo sportivo ha un grande valore in quanto permette a tutti di praticare attività fisica e ludica e di ricreare anche momenti di svago.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Guerra, ha deciso di intitolare questo spazio alla memoria di Giuseppe Migliorino, deceduto prematuramente. Una figura di grande rilievo per la comunità e mai dimenticata.

Diplomato come Geometra, sposato e padre di due figli, si è contraddistinto durante la sua esistenza in più ambiti, in particolare per aver sostenuto le fasce giovanili e lo sport con grande enfasi ed entusiasmo.

E’ stato fondatore, infatti, di un giornale a diffusione locale denominato “Il giornalino“; è stato calciatore calciatore della squadra di calcio dilettantistica “Alves Lustra“, Presidente dell’associazione senza scopo di lucro “Il Quadrifoglio” e organizzatore di tante altre iniziative.

Visto, quindi, l’impegno del cittadino Migliorino, della sua capacità di coinvolgere tutti i cittadini nelle sue attività, ma anche per il suo spirito benevolo e disponibile verso il prossimo, dicono da palazzo di città, si è deciso di intitolare la struttura “Campo Sportivo Comunale Giuseppe Migliorino” per dargli merito del ruolo, particolarmente, significativo che ha assunto nel corso della sua vita.