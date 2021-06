Capaccio Paestum: Comune programma nuovi interventi sul territoro

CAPACCIO PAESTUM. Diverse opere di riqualificazione previste nel comune retto dal sindaco Franco Alfieri. L’ Ente, infatti, provvederà ai lavori di ripristino, adeguamento funzionale e messa in sicurezza della villa comunale Sant’Anna in località Torre di Paestum, ai lavori di manutenzione straordinaria di un bene confiscato alla criminalità organizzata, nonché al ripristino e la messa in sicurezza di via del Feudo in località Vuccolo Maiorano e via del Contado in località Spinazzo.

Per i primi interventi il quadro economico di spesa previsto è di 74.500 euro, finanziati con i fondi del bilancio comunale.

Per ciò che concerne invece il condominio Palazzo Quaranta di via Magna Graecia a Capaccio Scalo (bene confiscato), la perizia estimativa degli interventi sarà di 6.700 euro, sempre derivati da fondi del bilancio dell’ Ente.

Diverso il discorso per le attività programmate in via del Feudo e via del Contado.

In questo caso l’ Ente porrà in essere tutti gli atti necessari per ottenere il finanziamento: in special modo per via del Feudo (SP446) che è di competenza della Provincia di Salerno.

La strategia si inserisce nelle politiche di riqualificazione e rilancio dell’ assetto viario dell’ amministrazione per risolvere i problemi funzionali e migliorare la sicurezza urbana nel territorio comunale.