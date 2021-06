Caldo eccessivo: incendio in centrale elettrica a Capaccio. Rogo anche ad Altavilla

CAPACCIO PAESTUM. Un incendio si è sviluppato intorno alle 6 di questa mattina in via Feudo La Pila. Ad andare a fuoco un elemento dell’impianto della centrale elettrica. Il rogo ha determinato un breve black out nelle zone circostanti, poi ripristinato.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e i tecnici dell’Enel. L’incendio, preceduto da una deflagrazione, è probabilmente dovuto al forte caldo delle ultime ore.

E’ di questa notte, invece, un rogo avvenuto ad Altavilla Silentina. Le fiamme sono divampate all’interno di un fondo agricolo. Sul posto le guardie ecozoofile dell’Anpana e i vigili del fuoco. Per fortuna non si segnalano danni eccessivi.