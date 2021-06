Poderia, al via il restyling del campetto

Al via i lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcetto della frazione Poderia del Comune di Celle di Bulgheria. Il progetto per l’adeguamento, il miglioramento e la ristrutturazione dell’impianto prevede anche il rifacimento del manto in erbetta sintetica.

Campetto di Poderia: i lavori

L’importo totale dei lavori è di 28mila euro; l’intervento è finanziato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Comune di Celle di Bulgheria.

“Restituiremo alla comunità di Poderia un campo di calcetto più accogliente e più confortevole – spiega il sindaco Gino Marotta – Questo investimento consente di sistemare e migliorare la struttura sportiva e consentirà ai ragazzi di Poderia di avere un luogo più adatto e sicuro alle loro esigenze. Fin dal primo giorno di insediamento – continua Marotta – questa amministrazione comunale sta cercando di cogliere tutte le opportunità di accesso ai finanziamenti pubblici per realizzare investimenti che consentano di riqualificare le strutture esistenti, creare nuovi luoghi per la pratica sportiva e per ampliare l’offerta sociale sul nostro territorio”.